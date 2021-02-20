صابرين تنتهي من “كورونا” وتنتظر “الإنس والنمس”

انتهت النجمة المصرية صابرين، من تصوير آخر مشاهد حكاية “كورونا” وهي أولى حكايات مسلسل “ورا كل باب”.

وتقدم مشاهد مسلسل “حكايات” في 5 حلقات، واستغرق تصوير الحكاية أسبوع فقط.

ويشارك في بطولة السلسلة كل من جمال عبد الناصر، جيهان خليل محمد نجاتى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويعتمد مسلسل “ورا كل باب” على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات .

وفي سياق متصل، سجل الفنان محمد عدوية أغنية تتر مسلسل “ورا كل باب”، الأغنية تحمل طابع البهجة والفرح، ومن المقرر طرحها بالتزامن مع انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية الأولى من العمل.

يذكر أن آخر أعمال صابرين مسلسل “ليالينا 80” الذى عُرض فى شهر رمضان الماضى.

للعلم، تنتظر صابرين عرض فيلم “الإنس والنمس” في ماي المقبل، حيث تشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدى، منة شلبى، .

كما انتهت الفنانة المصرية من تصوير فيلم “عروستى” مع أحمد حاتم وجميلة عوض .