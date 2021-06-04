صابر الرباعي وسعد لمجرد في ديو غنائي جديد قريبا

أعلن المطرب التونسي صابر الرباعى، عن تعاونه مع المطرب المغربي سعد لمجرد، في ديو غنائي قريبا. حيث نشر صورة من كواليس وتحضيرات الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”.

ووضع صابر الرباعي صورة تجمعه بالشاعر والموزع الموسيقي والمطرب المغربي ريدوان. وعلق على الصورة قائلاً: “قريبًا جدًا مع إخواتي سعد لمجرد وريدوان.

من ناحية أخرى، وضع صابر الرباعي اللمسات النهائية والأخيرة لألبومه الجديد. والذي يضم مجموعة من الأغاني بين اللهجة التونسية والمصرية. ويتعاون في الألبوم مع عدد من الشباب في صناعة الأغاني.