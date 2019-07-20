صابر الرباعي يبارك للمنتخب الجزائري بطريقة مميزة

هنأ الفنان التونسي، “صابر الرباعي”، المنتخب الوطني الجزائري، بعد تتويجه ليلة أمس الجمعة، بكأس أمم إفريقيا، في العاصمة المصرية، القاهرة.

وكتب النجم التونسي، عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “مبرووووووك لأبطال الجزائر، التتويج الرائع ببطولة إفريقيا، الفرحة فرحتنا، شرفتم بلدكم وشعبكم، من تونس، ومن كل البلدان العربية، لكم منا التحية، وقبلة على جبين كل اللاعبين والإطار الفني، 1..2..3 viva l’algérie”.

وأرفق “صابر الرباعي”، التعليق، بصورة “سالفي” له، وهو يتابع فرحة لاعبي المنتخب الجزائري، بسعادة، عبر شاشة التلفزيون.