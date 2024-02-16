صابر بن سماعين: “الأهلي لن يتأثر بالغيابات ومواجهته ستكون صعبة”

أكد صابر بن سماعين، مساعد مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، بأن مواجهة اليوم أمام الأهلي المصري، ستكون صعبة للغاية، ولا تشبه مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال بن سماعين، في تصريحات إذاعية: “برمجنا حصص فيديو ودرسنا المنافس جيدا، وقمنا بتحديد النقاط السلبية والإيجابية للأهلي”.

ليضيف: “نعرف الأهلي ولقاء اليوم سيختلف عن مباراة الذهاب، وكما هو معروف منافسنا لا يكون في أحسن حالاته ما بين نوفمبر وديسمبر، ولكن في فيفري ومارس يصل إلى أعلى مستوياته”.

وواصل بن سماعين: “نعلم أن الأهلي يعاني من غيابات كثيرة وإصابات، ولكن هذا لن ينقص من قوته، لأن كل لاعبيه شبه أساسيين، وهو فريق متمرس في هذه البطولة ويعرف كيف يسير هذه اللقاءات”.

كما أوضح ذات المتحدث بأن الطاقم الفني للشباب، حدد للاعبين بعض النقاط لتفاديها. ولاسيما ارتكاء الأخطاء، مضيفا: “لاحظنا بأن لاعبي الأهلي قادرون على استغلال الأخطاء بنسبة 90%، وتحدثنا في هذا الأمر مع اللاعبين”.

وختم: “تحدثنا كثيرا مع اللاعبين، لاسيما من الجانب البسيكولوجي. وأكدنا على التركيز من بداية إلى نهاية اللقاء.. الأهلي دائما ما يكون منهزما خارج قواعده ولكنه يخلص الفارق في الوقت بدل الضائع وعلينا الحذر”.