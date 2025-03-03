صابر بن سماعين يدعم الطاقم الفني لاتحاد العاصمة

التحق التقني صابر بن سماعين، بالطاقم الفني لاتحاد العاصمة، الذي يقوده البرازيلي ماركوس باكيتا.

وأعلنت إدارة الاتحاد، عن التحاق صابر بن سباعين، بالطاقم الفني للفريق، في منصب مساعد للمدرب باكيتا.

وباشر بن سماعين، الذي سبق له العمل مساعدا للبرازيلي باكيتا. حينما كان الأخير مدربا لشباب بلوزداد، مهامه في الاتحاد، وذلك، على هامش حصة الاستئناف التي جرت أمس بملعب “عمر حمادي ببولوغين”.

ويستعد اتحاد العاصمة، ثالث ترتيب البطولة بـ 29 نقطة، لاستقبال ترجي مستغانم، هذا الخميس. بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، في لقاء يندرج ضمن فعاليات الجولة الـ 19.