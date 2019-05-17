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صابر شريف: “خسرنا مباراة الموسم أمام بلعباس”

الرياضة
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صابر شريف: “خسرنا مباراة الموسم أمام بلعباس”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى صابر شريف، مساعد مدرب نادي بارادو، حسرته الكبيرة للخسارة التي تكبدها فريقه أمس الخميس، على ملعبه، أمام اتحاد بلعباس.

وصرح صابر شريف، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “خسرنا المباراة التي لم يكن من المفروض أن نخسرها، والتي ضيعت علينا اللعب على اللقب”.

وأضاف بخصوص حظوظ فريقه في الظفر بالمركز الثاني: “الشبيبة أقرب منا لإحراز المركز الثاني، بالنظر للمباريات المتبقية لكلانا قبل نهاية البطولة”.

وفي ختام تصريحه، أبقى مساعد مدرب نادي بارادو، الأمل قائما، مصرحا: “يبقى عنصر المفاجئة دائما وارد في كرة القدم”.


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