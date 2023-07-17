الوطني صاحبة اعلى معدل بسيدي بلعباس .. حلمي ان تصبح طبيبة جراحة بقلم النهار أونلاين نشر في 17 جويلية 2023 - 20:05 شارك غرِّد أرسل 133 0 صاحبة اعلى معدل بسيدي بلعباس .. حلمي ان تصبح طبيبة جراحة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9OoIM اقرأ أيضا سينهي طوابير الانتظار.. الانطلاق بإنجاز 350 مستودعا لتخزين الحبوب الوطني 10 جويلية لمعرفة مكان توجيههم.. فتح منصة توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير اليوم الوطني 13 جويلية وزارة التجارة: مفاوضات جدّ متقدمة لتصدير أول شحنة لمنتجات ذات ماركات عالمية الوطني 12 جويلية الرئيس الفلسطيني يجدد شكر الجزائر لإعادة إعمار جنين الوطني 12 جويلية رئيس الجمهورية يؤكد حرص الدولة على توفير ظروف علاج جيدة للمواطن الوطني 06 جويلية الوزير الأول والطاقم الحكومي يؤدون صلاة عيد الأضحى بالجامع الكبير بالعاصمة الوطني 28 جوان عطاف يجري لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدة دول مشاركين في اجتماع حركة عدم الانحياز الوطني 05 جويلية عطاف يمثل رئيس الجمهورية في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز بأذربيجان الوطني 04 جويلية إنطلاق أشغال الجمعية العامة التأسيسية لأصدقاء الثورة التحريرية الوطني 03 جويلية موجة حر شديدة وأمطار غزيرة في هذه الولايات الوطني 04 جويلية