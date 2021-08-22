صاحبة اللقب العالمي في الحساب الذهني: أجريت 500 عملية حسابية خلال 3 دقائق

كشفت الطفلة رحاحلة سجود البطلة العالمية في الحساب الذهني في حديث لإذاعة سطيف. أنها أنهت خلال المسابقة 500 عملية رياضية خلال 3 دقائق.

وقالت “الحمد لله على التتويج الذي لم يكن سهلا أبدا بمشاركة 30 دولة و 1000 مشارك من أبطال العالم. صراحة كنت متوقعة التتويج والفوز، كيف لا؟ وأنا بطلة عالمية في تركيا عام 2019 بمشاركة 19 دولة. ووصيف البطل في تايوان عام 2019 أيضا واخترت كأذكى مشاركة”.

وأضافت “لله الحمد أنهيت كل عمليات الرياضيات وعددها 500 في أقل من 3 دقائق وسط ذهول للمشرفين على المسابقة. وبذلك اعتبر نفسي أول عربية تصل إلى هذه المرتبة بفضل الله ثم بفضل القرآن الكريم الذي أحفظه ثم الوالدين”.

وتابعت “حفظي للقرآن الكريم في سن مبكرة بأحكامه وضوابطه وتفسيره ساعدني في النجاح تركيزا وذاكرة وذكاءً وحفظا. اشكر كثيرا والديّ على مساعدتهما لي، فأمي هي صيدلانية وهي مدربتي الخاصة وقدوتي. وابي رافقني منذ الصغر وتكفل بكل مصاريف النقل والإقامة والمشاركة”.

وأضافت “لله الحمد أنا متفوقة في دراستي تحصلت على شهادة التعليم الابتدائي بـ 10/10. وهدفي دراسة الطب وأكون عالمة حتى أجد دواءً للسرطان الذي أخذ مني أعز الناس وهو جدي. مؤخرا وأنفذ وصيته لأكون عالمة طب”.

وختمت “شاركت في المسابقة باسم الجزائر، رفعت رايتها عاليا أهديها الفوز وأتمنى لها كل الخير و الأمان. وأناشد الجميع بالاهتمام أكثر بالنوابغ فالجزائر غنية بهم”.