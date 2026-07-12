صاحبة المرتبة الأولى في البكالوريا: كنت مجتهدة منذ صغري وطموحي مواصلة مساري في الهندسة المدنية

أكدت التلميذة بشرى هبة الله قرومي، صاحبة المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، أن فرحة تتويجها بالمرتبة الأولى وطنيا أكبر من الوصف وأكبر من الكلمات.

وفي تصريح لقناة “النهار”، أكدت صاحبة أعلى معدل على المستوى الوطني 19.26 شعبة تقني رياضي تخصص هندسة. مدنية والمنحدرة من ولاية تيارت، أن حلمها كان أن تتوج بالمرتبة الأولى وهذا توفيق من الله.

وبخصوص تحضيرها لهذا الامتحان الذي غالبا ما يوصف بالمصيري، أكدت بشرى هبة الله أنها التزمت بالبرنامج الدراسي. ومزاولة الدراسة في القسم بشكل عادي، مشيرة أنها اعتمدت كذلك على الدروس التي يقدمها الأساتذة. عبر منصة “اليوتوب”، كما أكدت أنها لم تلجأ إلى الدروس الخصوصية.

من جهة أخرى أشارت المتوجة بالمرتبة الأولى أنه من بين الصعوبات التي واجهتها خلال الموسم الدراسي. البرنامج الدراسي الذي وصفته بالمكثف، مبرزة أنه بفضل لله والعزيمة والإصرار تمكنت من تجاوز تلك العقبات ونالت مرادها، وهذا بفضل مساندة والديها وأساتذتها، كما أهدت هذا النجاح لكل الجزائريين.

وفي ختام تصريحها، وجّهت بشرى هبة الله قرومي، رسالة لكل الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2026 داعية إياهم إلى الاجتهاد وعدم الانسياق على السلبيات التي قد تؤثر عليهم مشيرة في تصريحها أن الرسوب والسقوط يكون في بعض الأحيان بداية جديدة. كما تمنت لهم حظ أوفر والتوفيق في المستقبل.

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