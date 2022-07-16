قناة النهار صاحبة المرتبة الثالثة توجه رسالة لمن لم يسعفهم الحظ في نيل شهادة البكالوريا بقلم قناة النهار نشر في 16 جويلية 2022 - 22:41 بكالوريا شارك غرِّد أرسل 15 0 رابط دائم : https://nhar.tv/c7QEt الجزائر اقرأ أيضا سارة "بنت البلاد" تكشف عن موعد صدور الموسم الثالث والرابع قناة النهار 10 جويلية المسافرون يهددون بمغادرة سفينة طارق بن زياد إن لم تقلع من ميناء وهران باتجاه إسبانيا قناة النهار 03 جويلية طالع هابط :الشيخ النوي الشكر لناس لي وقفت على تنظيم حفل الإفتتاح وهذه هي الاصول الجزائرية قناة النهار 27 جوان قوجيل: السيناتور من حقو يتقابل مع أي وزير وحنا نحدد الموعد والموضوع قناة النهار 29 جوان عبد الكريم وكالي يتأهل إلى نصف نهائي المصارعة الإفريقية قناة النهار 26 جوان الإسطبلات الخمس بالحراش.. قبلة عشاق الكباش العملاقة قناة النهار 08 جويلية أحد أقارب الممرضة المقتـ.ـولة : الطفلة عاقلة و خدامة..طلعت للسبيطار لقيتها مضـ.ـروبة و الدّم عليهم قناة النهار 28 جوان متخرجو الأكاديمية العسكرية لشرشال يشكّلون تاريخ عيد إستقلال الجزائر بإستعراض مبهر قناة النهار 12 جويلية الملاكم يحيى عبد اللي يفوز على الكسوفي باجوكو في وزن 63 كلغ ويتأهل للنهائي قناة النهار 30 جوان "وزير الداخلية :" قانون جديد يعطي صلاحيات لرؤساء البلديات قناة النهار 14 جويلية