صاحبة المرتبة الثالثة في امتحان البكالوريا: التفوق كان حلمي

اعتبرت التلميذة نرجس كامل أن تتويجها بالمرتبة الثالثة وطنيا في امتحان شهادة البكالوريا جوان 2025 يعد تتويجا لسنوات من الجهد والتفاني والإصرار على تحقيق التميز في المسار الدراسي.

وقالت نرجس، إنّ نجاحها، بهذه الدرجة من التفوق في شعبة تقني رياضي -هندسة كهربائية، لطالما كان هدفا وحلما لها ولأسرتها منذ التحاقها بثانوية زينب أم المساكين بالجزائر العاصمة قبل ثلاث سنوات.

وأضافت أن تلقيها خبر نجاحها من قبل وزير التربية الوطنية شخصيا زادها اعتزازا بالإنجاز الذي حققته بعد سنوات من المثابرة والاجتهاد، مشيرة الى أن نجاحها بمعدل 19.52 ليس مجرد تفوق دراسي عادي،بل تتويج لمسار طويل من الإصرار على تحقيق التميز وإثبات الذات وحفزته الرغبة في أن تحظى، في يوم من الأيام، بتكريم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وعن سرّ نجاحها، تجيب نرجس بكل عفوية أنها اعتمدت على المراجعة اليومية للدروس مع إنجاز الواجبات المدرسية في حينها، مستعينة في ذلك بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وحرصت التلميذة نرجس على توجيه عبارات الشكر والعرفان الى والديها اللذين رافقاها على مدار سنوات الدراسة وكذا أعضاء الطاقم التربوي لثانوية زينب أم المساكين لمساندتهم ودعمهم لها.

وبخصوص توجهاتها المستقبلية، تقول نرجس أنها لم تحسم الأمر بعد، لكن ذلك “لا يمنعني من التفكير مليا” -مثلما تضيف- في التخصص الذي “أرغب في الالتحاق به ومزاولته في الجامعة، والذي ينبغي أن يستجيب لتطلعاتي”.