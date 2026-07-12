صاحبة المرتبة الثالثة وطنيا في البكالوريا تكشف سر تفوقها

عبّرت التلميذة سعال زينب دعاء، الحائزة على المرتبة الثالثة وطنيًا في شهادة البكالوريا بمعدل 19.16، في شعبة العلوم التجريبية، عن سعادتها الغامرة بهذا التفوق.

ووصفت التلميذة نتيجتها بأنها أجمل فرحة في حياتها، مؤكدة أنها كانت تنتظر النجاح، لكن ليس بهذه النتيجة الممتازة.

وأرجعت المتفوقة زينب دعاء سر تفوقها في الدراسة، إلى الاجتهاد والمثابرة المتواصلة منذ الطور الابتدائي وصولاً إلى الثانوي، ملازمة ذلك بالصلاة والدعاء.

وأوضحت أن هذا التميز يعد أول إنجاز كبير لها، حيث لم تكن سابقًا من بين التلاميذ الأوائل.

وفي سياق نصائحها للمقبلين على البكالوريا، أكدت التلميذة أنها منظمة للغاية في دراستها وتفضل المراجعة في النهار. داعية زملائها إلى تجنب “الليالي البيضاء” والسهر والذي يؤدي إلى التعب وفقدان التركيز.

كما كشفت عن طموحها المستقبلي وتوجهها مباشرة نحو اختيار مجال الطب لمواصلة مسيرتها الجامعية.

واختتمت صاحبة المرتبة الثالثة وطنيًا تصريحها بتقديم الشكر الجزيل لعائلتها ووالديها على مساندتهم لها. بالإضافة إلى أساتذتها، والطاقم الإداري والتربوي الذي رافقها في تحقيق هذا الإنجاز.