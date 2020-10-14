صاحبة المرتبة الثالثة وطنيا في “البكالوريا”التلميذة “رشا بدر الدين”.. عندما تصدق مقولة “إبن البط عوام”!

عمّت الفرحة منزل الطالبة النابغة “بدر الدين رشا”، عقب تلقي اتصال من مديرية التربية لتهنئتها باحتلالها المرتبة الثالثة وطنيا في قائمة الناجين في امتحان “البكالوريا” للسنة الجارية وبمعدل 19.10.

“رشا” التي كانت متعوّدة على تحقيق نتائج ممتازة في شعبة الرياضيات بثانوية “الحرية”، لم تخفِ بأنها كانت تتوقع تحقيق نتيجة مميزة، إلا أن المرتبة الثالثة وطنيا كانت مفاجأة سارة وستفتح لها المجال لاختيار مسار جامعي لم تحدده بعد، بين اتباع طريق الأم والأخ في تخصص الطب أو التوجه إلى معهد التكنولوجيا.

والد رشا:”توقعنا تفوقها.. لكن المرتبة الثالثة وطنيا كانت مفاجأة”

وخلال معايشة “النهار” لأجواء الفرحة التي حلّت على عائلة “بدر الدين” وكافة جيرانها بالوحدة الجوارية 5 في المدينة الجديدة “علي منجلي”، أكد والد “رشا”، أن ابنته اجتهدت بشكل كبير خلال فترة التحضير قبل الامتحانات التي كانت في ظروف جد خاصة تزامننا مع الحجر الصحي، أين ساعدها كل أفراد العائلة في توفير ظروف التحضير المناسب للوصول إلى يوم الاختبار، وهو ما تحقق في أبهى صورة، إلا أن النتيجة المحصل عليها، كانت بمثابة المفاجأة السارة، والتي لم تذهب تعب ابنته ولا عائلتها سدى.

والدة رشا:”أنا طبيبة وكنت حريصة على دعم ابنتي في التحضير رغم حساسية وظيفتي”

ومن جهتها، لم تخفِ والدة النابغة رشا سعادتها بتفوق ابنتها في “البكالوريا” ومدى دعمها لها، رغم حساسية المرحلة التي مرّت بها خلال التحضير، بالخصوص وأنها طبيبة، وكانت تخشى أن تنقل العدوى من المستشفى إلى عائلتها، إلا أنها استطاعت التوفيق بين وظيفتها وواجبها العائلي تجاه ابنتها وكانت الثمرة بتحقيق المرتبة الثالثة وطنيا.