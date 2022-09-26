الرقم السري :

138402

من يكون أمين على عاصمية مطلقة في الستين؟

لم تنتقص الأحزان يوما من همتي، وأنا أحيا على قيد الأمل أحيا راغبة في معانقة أمل كبير. أمل يحيا معي منذ أن رأيت النور لأول مرة. فأنا أؤمن بأنني قادرة على العثور على طوق النجاة ليكون لي نصيب في أيام أفضل. فانا على الرغم من أنني في الستين من عمري، مازلت أنتظر وأتمنى أن أجد زوجا مؤنسا أكون له نعم الزوجة. ونظرا لطيبة قلبي وروحي المرحة فأنا أبدوا أقل من سني بكثير، محبة للحياة. ماكثة في البيت وبعون الله أدير أموره بكل حنكة، أتمتع بالصحة والعافية والحمد لله.

أريد أن أجسد حلم الاستقرار على أرض الواقع مع رجل صادق وحنون، أقبله من أي ولاية من الوطن. يكون سنه مناسبا لسني، رجل اقبله مطلقا أو أرملا بأبناء بالغين. كما أقبل أن أكون زوجة ثانية لمن يعي ثقل مسؤولية هذا الزواج وقدسيته. وأنا مستعدة بما في قلبي من جدية لأسعد من سيكون سبب سعادتي.

الرقم السري :

138404

صاحبة مبادئ ورفعة ستكون لك نعم الزوجة

من ولاية الشلف، نفسح المجال لإنسانة خلوقة لها من المبادئ ما يشرّف، تتمنى أن تكمل دربها تحت لواء الحلال. وإلى جانب رجل صالح مقتدر، صاحبة عرضنا هذا في ال52 من عمرها، متقاعدة من مؤسسة وطنية. وهي مطلقة بدون أولاد، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، يتيمة الوالدين تريد أن يكون لها العوض بإذن الله في القريب.

تتوق صاحبة هذا الإعلان لبناء أسرة متماسكة يسودها الإحتواء. وهذا إلى جانب رجل صادق يكون من أي ولاية من ولايات الوطن، سنه لا يتعدى 65 سنة. لا يهمها إن كان أرمل أو مطلق، شرطها أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

138405

خمسيني تقي لعاصمية طيبة السريرة

عاصمية ذات همة وشأن، خيرة طيبة، طموحة تألقت بأخلاقها في ال44من عمرها، تعمل كإطار في مؤسسة خاصة. لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل وذات حضوة بين الناس. تحمد الله على أنه حباها بكل هذه النعم وتتمنى أنيرزقها البطانة الصالحة والزوج الصالح.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا الإرتباط برجل محترم يكون لها خير رفيق في الدنيا، يصونها ويحسن إليها. من جهتها تعد أن تكون له نعم الزوجة والمستقر، تريده أن يكون من العاصمة والولايات المجاورة لها. سنه أقل من 55 سنة، لا يهمها إن كان أرمل أو مطلق، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص. التقوى أكثر خصلة تتمناها هذه العاصمية في شريك العمر .

الرقم السري :

138406

إبنة الشرق الأبية تريده صادقا وذو خصال ونية

عظيمة هي المشاعر التي تعطي لصاحبها الراحة وتبث في القلب السكينة. فأن تحس الأنثى على ذمة من يحميها ويصونها ويؤنسها لهو العزوة الحقيقية . ولعل هذا ما دفع صاحبة هذا الإعلان أن تتوسم من خلال منبرنا السلاك والفرج.

شابة من شرق البلاد، لم يسبق لها الزواج، في العقد الرابع من عمرها، وتشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية. ناجحة وموهوبة، محترمة بشهادة كل من يعرفها، مقبولة الشكل ولها من الأخلاق ما يؤهلها أن تكون زوجة صالحة.

تتمنّى صاحبة إعلاننا من المولى العلي القدير، أن يساق لها رزقها في القريب. وأن تكمل حياتها إلى جانب رجل خلوق ومحترم، سنه ما بين 48 و55سنة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري. تقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد، فقط تشترط أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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