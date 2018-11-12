صاحبة مسكن ومشروع خاص.. تحتاج من يدعمها بمحبة وإخلاص

«مرا فحلة» تناشد من يشاركها رحلة الحياة

يمكن للمرأة أن تحصّل كل شيء في الدنيا من غير الحاجة إلى أيّ كان، إلا السعاة، فهي مقرونة بطرف آخر، هذا الذي جعله الله للمرأة مودة ورحمة وسكنا، وأنا أكثر النساء اللواتي يؤمنّ بذلك، لأنني بعدما بلغت هذه الأريحية المادية، لا أزال من الناحية المعنوية أحتاج من يدعمني ويساندني.

أنا عاصمية أبلغ من العمر 51 سنة، لم يسبق لي الزواج، وكما يقال «مرا فحلة»، فقد حققت لنفسي كل ما أريد، من مسكن خاص وعلاقات طيبة مع كل الناس.

كما أنني أدير مشروعي الخاص و أسيّره بكل ذكاء وحنكة، وبالرغم من ذلك، أحتاج من يدفعني إلى الأمام ويكون لي سندا ويحميني من تقلبات الأيام، فمن يهمه أمري أخبره أنني سمراء، طويلة القامة وأنيقة، أشترط في شريك الحياة أن يكون طيبا وأمينا، من العاصمة أو إحدى مدن الوسط الجزائري.

لا يتعدى عمره 55 سنة، لا بأس إن كان أرمل أو مطلقا بطفل واحد على الأكثر، لديه مصدر رزق ثابت، يضيف وجوده لحياتي كل المعاني الراقية، وأعده بعلاقة سامية خالية من المشاكل والمنغصات، رقم هاتفي بحوزة الجريدة، أرجو الجدية وصدق النية.