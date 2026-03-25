صاحبة وكالة سياحية تنصب على مواطن وتسلبه أمواله بعدما أوهمته برحلة سياحية

عالجت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة ملف قضية مواطن من العاصمة (ب.ن) الذي وقع ضحية نصب من طرف صاحبة وكالة سياحية بالعاصمة (ح.ي). لتحوّل هذه الأخيرة رحلته السياحية إلى كابوس، بعدما دفع تكاليف رحلة الى تركيا لقضاء عطلته، ليكتشف أنها قامت بالنصب عليه.

ملابسات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي ناقشت تفاصيلها محكمة الجنح اليوم الأربعاء ببئرمرادرايس تعود لشكوى قيّدها مواطن ضد صاحبة وكالة سياحية. والذي أكّد أنه قام بحجز رحلة سياحية من أجل الذهاب إلى عطلة خارج الوطن، و بعد منحها مبلغ 7 ملايين سنتيم. قامت بغلق هاتفها ولم يستطيع التواصل معها.

كما تغيّبت المتهمة عن جلسة المحاكمة، حيث طالب الضحية تعويضا قدره 30 مليون سنتيم عن الضرر الذي أصابه.

و أمام ما ورد من معطيات بالجلسة، طالبت وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسًا نافذًا. و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتهمة صاحبة الوكالة السياحية الغائبة. مع ارجاء النُطق بالحكم لتاريخ 1 أفريل الداخل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور