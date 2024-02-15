صاحبتها تعدت على أملاك الدولة.. إخلاء بناية وهدمها بوهران

باشرت السلطات المحلية لبلدية العنصر بولاية وهران، عملية هدم بناية مكونة من 04 طوابق الكائنة بالعنصر (المخيم الصيفي الأندلس )، والتي تم تشييدها بطريقة غير شرعية.

وأوضحت ولاية وهران، أن هذا الإجراء جاء في إطار القضاء على البناءات غير الشرعية المنجزة بدون رخصة. والحد من التعدي على الأملاك العمومية.

وحسب ذات المصدر، تم هدم بناية من 04 طوابق كائنة بالعنصر (المخيم الصيفي الأندلس ) والمشغول من طرف المدعوة ف.ح.ع، بسبب عدم حيازة المعنية على عقد ملكية أو عقد امتياز، عدم حيازتها على رخصة بناء، هدم الشاليهات المقدرة بـ 13 دون الحيازة على رخصة هدم، التعدي على ملك عمومي من خلال البناء على مسار الطريق الولائي المزدوج رقم 20.

وعليه قررت بلدية العنصر بعد استنفاذ كل الاجراءات الإدارية والقضائية هدم البناية المذكورة وإخلائها من كل شاغليها. كما تحتفظ البلدية بحقها في المتابعة الجزائية ضد المعنية، حسب ما أفادت به الولاية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور