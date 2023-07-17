صاحب أعلى معدل بكالوريا يكشف الخلطة السحرية لنجاحه

تنقل تلفزيون “النهار”، إلى منزل التلميذ محمد الأمين بن قداش، والذي نال المرتبة الاولى في بكالوريا دورة جوان 2023 والتي أعلن عن نتائجها اليوم، بمعدل 19.50.

وكشف التلميذ والذي ينحدر من ولاية غليزان، عن سر تألقه قائلا: “سر التألق هو التوكل على الله والأخذ بالأسباب كأنها كل شيئ. الإنسان يراجع ويسأل الأساتذة. ويبحث ويجتهد ولكن قلبه معتمد على الله تعالى لأنه هو الأساس وكثرة الدعاء والأعمال الصالحة هي الأساس”.

كما تحدث التلميذ عن كواليس تلقيه الخبر قائلا: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بالنسبة للخبر الذي تلقيته من وزير التربية كان جد مفرح.. أخبرني بأنني تحصلت على أعلى معدل وطنيا في شهادة البكالوريا بمعدل 19.50. وهذا كان جد مشرف وجد مفرح.. أسأل الله تعالى أن يديم هذا الفضل وأن يبارك فيه وأن يتمه بالخير”.

وبالنسبة للمسار الجامعي، قال التلميذ، بأنه لم يقرر بعد التخصص بشكل قطعي، فهو في حيرة بين تخصصي الإعلام الآلي والطب.

كما تحدث التلميذ محمد الأمين بن قداش، عن عائلته قائلا أن المحيط العائلي بذل جهدا أكثر منه ووفروا له الدعم المادي والمعنوي.