قناة النهار صاحب أغنية زهري وين وأنا وين يكشف سرّ نجاح الأغنية بقلم قناة النهار نشر في 22 أفريل 2023 - 14:04 عيد الفطر 2023 شارك غرِّد أرسل 34 0 صاحب أغنية زهري وين وأنا وين يكشف سرّ نجاح الأغنية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EPyJ9 اقرأ أيضا ZOOM مع MISTERX الحلقة 14 " فرونجين" قناة النهار 12 أفريل محمد علال: أطفال هذه السنة هما الحلقة الأقوى في الدراما 2023 قناة النهار 04 أفريل الطاكسي المربوح /🥰 المشارك تاع اليوم كان سريع وعندو الزهر🥰 وقدر يربح معانا 13000 دج قناة النهار 01 أفريل محمد علال: معظم صنّاع الكوميديا في الجزائر توفوا أو إعتزلوا قناة النهار 13 أفريل "عبد الله الكرد يؤدي أغنيته في "ظلام الليل" على إيقاع موسيقى "يا زينة لبابيلون قناة النهار 06 أفريل كنزة موسوس: هذه هي البرامج التي أعجبتني هذا العام .. قناة النهار 14 أفريل طارق وعزان: نعمل جيدا على الجانب الفني والتقني من تمثيل وإخراج قناة النهار 12 أفريل نور الدين أوغليسي: ما نشاهده هو تجسيد لواقع نعيشه قناة النهار 03 أفريل !! "والي وهران يصطدم بربط محل فوضوي بعدّاد كهربائي بعدل مسرغين "ممنوع هاذ الشي قناة النهار 18 أفريل الممثلة الصاعدة بدور تحرج مقدم حصة "زابيغ رمضان" على المباشر قناة النهار 15 أفريل