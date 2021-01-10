صاحب القلب الذهبي.. خرجة إنسانية من غولام لإنقاذ طفلة إيطالية

وُصف الدولي الجزائري، فوزي غولام، بصاحب القلب الذهبي، من طرف وسائل الإعلام الإيطالية، بعد قيامه بخرجة إنسانية جديدة، لمُساعدة طفلة صغيرة تُعاني من مرض نادر.

وقام الظهير الأيسر لنادي نابولي، بالتبرع بقيمة 10 آلاف أورو، للطفلة روزانا، التي لديها مُشكل يُسمى “الضمور العضلي النخاعي”.

وكشف والدة الطفلة المُصابة، بأن مُحارب الصحراء، وإضافة لدعمه المالي، كلف نفسه عناء التنقل لبيت المريضة وإلتقط صورا معها.

وسبق لخريج مدرسة سانت إيتيان، وأن قام بالعديد من المُبادرات الإنسانية، سواء في إيطاليا أو في الجزائر.