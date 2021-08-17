صاحب القميص x ينهار ويدلي باعترافات مثيرة

عرضت المديرية العامة للأمن الوطني، اعترافات جديدة لموقوفين جدد في قضية إغتيال جمال بن اسماعيل.

وظهر المشتبه فيه صاحب القميص الذي يحمل رمز x، وهو يبكي قائلا: “دفعوني للمرحوم، وقمت بضربه وقلت له لماذا قمت باشعال الحرائق، فحلف بأنه لم يقم بذلك”.

واتهم المشتبه فيه، صاحب القبعة الزرقاء، والذي كان حاضرا في مسرح الجريمة ونشر فيديو بعد الحادثة، بأنه هو من سلمه السكين

وأضاف :”قمت بالتنكر لأنني خفت أن يعرفني الناس، وأمي خافت علي، غلطت ندمت وبكيت، الله يرحمو، لم أنوي قتله”.