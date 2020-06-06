صاحب المتجر الذي دخله”جورج فلويد” قبل مقتله يروي لـ النهار شهادته

كشف صاحب المتجر الذي قُتل بجانبه “جورج فلويد”، في أمريكا، محمود أبو ميالة، حصريا لـ”النهار” تفاصيل جديدة عن الحادثة التي هزت العالم، وأسالت الكثير من الحبر.

وقال أبو ميالة إن جورج فلويد، دخل الى متجر cupfoods، مع صديق، وهو ملك لأبو ميالة، حيث حاول استخدام ورقة عشرين دولار أمريكي، وصفها الموظف بأنها مزورة.

وبعد ذلك-يضيف ابو ميالة- بلغ الموظف الشرطة، والتي قدمت الى عين المكان سريعا، حيث أخذت جورج فلويد خارج المتجر ، حيث قام أحد أفراد الشرطة بوضع ركبته حول عنق جورج مدة ثمانية دقائق انتهت بوفاته في عين المكان.

وأضاف أبو ميالة “جورج فلويد” كان زبونا عاديا، ويقتني من متجري حاجياته مرتين أسبوعيا، ولم نشتكي يوما من تصرفاته، كما أننا تسلمنا في العديد من المرات نقودا مزورة، الا اننا لم نبلغ الشرطة يوما، والموظف تصرف تلقائيا”.

وعن آخر لحظات جورج فلويد، قال أبو ميالة، أنه كان يحاول التحدث الى الشرطي، وشرح ما حدث معه، وآخر ما نطق به هو اسم أمه.

وأشار أبو ميالة، أن مقتل جورج فلويد لا يزال يصنع الحدث في أمريكا، حيث يواصل محتجون في عدة مدن أمريكية التنفيس عن غضبهم، خاصة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، والتي شهدت مقتل فلويد.