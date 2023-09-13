صاحب حظيرة وشريكه حطما سيارة بغرض السرقة مهددان بـ5 سنوات حبسا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. و200 ألف غرامة مالية نافذة في حق المتهمين الموقوفين “م.م” و”ب.ع” عن تهمة السرقة بتوافر ظرف الليل.

وتبين أن عملية ايقاف المعنيين جاءت بعد ؤفع البصمات من مسرح الجريمة، بعد شكوى تقدم بها الضحية ” ع.ج” صاحب شركة خاصة، لتعرض سيارته من نوع ” سيري4″ الى الكسر بتاريخ 24 جوان 2023، بعد ركنها بالحظيرة في حي للدار البيضاء شرقي العاصمة.

وفس الجلسة اعترف المتهم الأول ” ب.ع” أنه بتاريخ الوقائع وفي حدود الساعه السابعة مساء وجد سيارة الضحية وبعد تفقدها أدخل يده من النافذة التي كانت مفتوحة وسطا على اغراض الضحية ، وبعد فتحه بالعمارة عثر على وثائق شخصية ووثاىق السيارة وأوراق بها اختام تخص العمل. فطلب من جاره المتهم الثاني ” م.م” ارجاعها الى السيارة خشية كشف أمره.

وهي التصريحات التي تمسك بها المتهم الثاني. الذي توسل القاضي أن يطلق سراحه لكونه لم يقم بفتح السيارة أو السطو على أغراض الضحية.