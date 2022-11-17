صاحب سيارة ” كليو كومبيس” يكشف…اختبأت في مرحاض الشرطة لأن أحدهم حاول ضربي ب” البالة”

كشف الضحية “فكار الياس” الذي كان برفقة المرحوم جمال بن اسماعين على متن سيارته من نوع ” كليو كومبيس”، بأنه نجا من الموت بأعجوبة، بعدما تعرض للهجوم على سيارته من طرف عدد من المتهمين، الذين لم يحدد هويتهم بالجلسة ماعدا واحد فقط ويتعلق الامر بالمدعو ” مصطفاوي شعبان”.

وقال المتهم بأنه تعرض لتوقيف سيارته عند بلوغه منطقة تيزي وزو باتجاه مدينة أربعاء ناثيراثن، من طرف المتهم ” شعبان مصطفاوي ” فنزل من السيارة منطلقا خوفا من أذيته خاصة وان أحدهم توجه اليه حانملا بيده ” مجرفة” للاعتداء عليه.

كما اضاف ذات المتحدث بأنه احتمى عند رجال الشرطة، بحيث اختبأ بداخل المرحاض، بعدما تعرض للضرب من طرف بعض الأشخاص وسط الحشود.

هذا هو الحوار الذي دار بين القاضي والضحية

الضحية: هاذ هو لي حبسني جيت نحبس هربني بالبالة هربت عند الشرطة هي من حمتني بعدما زدم عليا الشعب .

القاضي ينادي على المتهم رمضان

القاضي: هل تعرف الضحية صاحب ” كليو” انت قلت رايت السائق

المتهم : لم اره أمامي بل وجدت السيارة مقلوبة على جنب.

القاضي: الياس هل تذكرت الأشخاص الذين تهجموا عليك

الضحية: كانوا كثرة ” غاشي بزاف”.

الدفاع للضحية : كم كنتم؟

الضحية الياس: كنت أنا وفؤاد وفوزي

انا هربت تركت كل شيء في السيارة اغراضي كلها .

سألت صديقي فوزي بعدها اين ذهب فقال هرب من الحشود وفؤاد راه هنا .

الدفاع:اول مرة رحت لاربعاء ناثيراثن؟ لماذا؟

الضحية: انا عضو في جمعية خيرية ببرج منايل رحت نعاون السكان

الدفاع: لماذا أوقفك المتهم؟

الضحية: اوقفني كنت بصدد العودة وكان يقول هذا لي حرق هو كان يحمل البالة في يده.

الدفاع: هل كانت ترافقكم سيارة من نوع ” نيسان ”

الضحية : كان برفقتنا جيران على متن مركبة من “فورقو” وليس ” نيسان” .

الدفاع : كيف هربت ؟

الضحية: الشرطة بعدما ركضت انا هربت للمدينة .

الدفاع : أنت قلت الشرطة من هربتك؟

الضحية : حبسني مصطفى عاشوري. كان يقول أنه انا حرقت ضربونا كانو في غاشي

الدفاع : متى سمعت بوفاة المرحوم جمال بن اسماعين

الضحية : علمت في المساء.