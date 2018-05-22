صاحب سيارة يدهس 3 شبان و يرديهم قتلى بالطارف

منذ لحظات وقبل لحضات من سحور اليوم السادس من رمضان، قام أحد السائقين المتهورين بدهس 3 شبان بقرية جرايمية بلدية شبيطة مختار في الطارف.

الضحايا كانوا عائدين من سهرة رمضانية وفي الطريق، قامت سيارة مجنونة بدهسهم جماعيا، حيث لفظوا أنفاسهم في عين المكان.

الضحايا تبلغ أعمارهم 24 و28 و25 سنة، كما يعد أحد الضحايا من المجندين في صفوف الجيش،

حيث ينحدرون من قرية “زورامي علي” كانوا بصدد ايصال زميلهم الى قرية جرايمية التي تبعد عن مقر سكناهم بـ1 كيلومتر،

وتم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى استعجالات الذرعان،

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث، كما تم توقيف الفاعل.