صاحب شركات استيراد وتصدير آلات زراعية مهدد بالحبس 5 سنوات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمدعو (ج.ا.ع). صاحب شركات استيراد وتصدير ماكنات والات فلاحية وصناعية بعد محاولته تهريب 599 الف اورو بطريقة غير شرعية نحو اوروبا.

المتهم وبعد مثوله امام هيئة المحكمة عن طريق اجراء المحاكمة المرئية من سجن الحراش اليوم لمعارضة الحكم الغيابي. الصادر ضده سنة 2012 الذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 27 مليون دج. اعترف بالتهم المنسوبة اليه، وصرح انه تم شراء المبلغ من السوق السوداء بالعملة الاجنبية باسبانيا.

فيما طالبت هيئة دفاعه من هيئة المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية، كون ان القضية شملها التقادم.

و بعد المداولة اصدر القاضي حكما يقضي بإنقضاء الدعوى العمومية مع الافراج عن المتهم مالم يكن موقوفا لسبب آخر.

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