صاحب شركات استيراد وتصدير آلات زراعية مهدد بالحبس 5 سنوات
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمدعو (ج.ا.ع). صاحب شركات استيراد وتصدير ماكنات والات فلاحية وصناعية بعد محاولته تهريب 599 الف اورو بطريقة غير شرعية نحو اوروبا.
المتهم وبعد مثوله امام هيئة المحكمة عن طريق اجراء المحاكمة المرئية من سجن الحراش اليوم لمعارضة الحكم الغيابي. الصادر ضده سنة 2012 الذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 27 مليون دج. اعترف بالتهم المنسوبة اليه، وصرح انه تم شراء المبلغ من السوق السوداء بالعملة الاجنبية باسبانيا.
فيما طالبت هيئة دفاعه من هيئة المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية، كون ان القضية شملها التقادم.
و بعد المداولة اصدر القاضي حكما يقضي بإنقضاء الدعوى العمومية مع الافراج عن المتهم مالم يكن موقوفا لسبب آخر.
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تأجيل قضية المدير العام السابق لعصرنة العدالة الى تاريخ 7 جويلية
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. الى تاريخ 7 جويلية القادم ملف قضية عبد الحكيم عكا المدير العام السابق لعصرنة العدالة .
قضية الحال تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تخص السوار الإلكتروني الذي كبد هذا الاخير الخزينة العمومية. اموالا طائلة وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهم. كما سيمثل وزير العدل الأسبق الطيب لوح كشاهد في قضية الحال .
و للتذكير يتواجد عكا عبد الحكيم رهن الحبس المؤقت شهر أكتوبر من سنة 2020. كما سبق له و ان تم إيدانته من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضية تزوير الشهادات الجامعية.