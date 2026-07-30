صاحب شركات لاستيراد الملابس أمام العدالة لتهريبه مبالغ مالية ضخمة إلى تركيا

ستفتح محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. بتاريخ 18 أوت الداخل، ملف قضية رجل أعمال صاحب شركات مختصة في استيراد الملابس من تركيا، المدعو (ب.ع). على خلفية متابعته في قضية فساد تتعلق بتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، حسب ما تحصلت عليه “النهار” من مصادر قضائية، فإن المتهم الموقوف رهن الحبس المؤقت المدعو (ب.ع). صاحب شركات لاستيراد الملابس من تركيا، يملك 6 شركات، وكان يقوم باستيراد الملابس من تركيا بطريقة غير قانونية. بالتواطؤ مع متهمين آخرين.

ومثل المتهم “ب.ع” أمام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص للجهة القضائية ذاتها رفقة عدد من شركائه، متهمين بجريمة تهريب الأموال إلى الخارج. مع تضخيم الفواتير وتبييض الأموال.

ووُجّهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها التزوير واستعمال المزور وتبييض الاموال.

وأجلت القاضي جلسة محاكمة المتهم رفقة عدد من المتهمين إلى التاريخ سالف الذكر، بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

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