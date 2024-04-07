صاحب شركة استيراد “ألبسة قديمة” متابع في 11 قضية أمام القضاء

وجد متهم صاحب شركة استيراد وتصدير المسماة ” خالد وعمارة” نفسه متهما في 11 قضية أمام المحاكمومجالس القضاء بالعاصمة وخارج إقليم الاختصاص، بسبب ضلوعه في استيراد بضاعة تتعلق بألبسة، عبر ميناء الجزائر وميناء قسنطينة.

وتمت متابعة المتهم جزائيا أمام مجلس قضاء قسنطينة بالقطب المالي والاقتصادي. عن جنحة مخالفة قانون الجمارك في 23 أوت 2017، تم إدانته بمجوبها بحكم قضائي مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده.

ويتعلق الأمر في قضية الحال باستيراد بضاعة تتمثل في ألبسة قديمة ، ربطات عنق، كريات صغيرة. قدر قيمتها ب 340 ألف أورو ليتم مصادرة البضاعة من طرف فرقة الجمارك، مع إدانة المتهم بعام حبسا نافذا.

بحيث واجه المتهم المدعو ” ب. عمارة” الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بعين ولمان بسطيف. امام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، جنحة مخالفة قانون الصرف.

وفي الجلسة اكد المتهم بأن قضية الحال سبق الفصل فيها أمام مجلس قضاء قسنطينة. حيث نم ادانته بعقوبة سالبة للحرية،تتضمن نفس الوقائع ونفس التهمة. مذكرا المجلس أنه وجد نفسه متابع في 11 قضية بمختلف المجالس والمحاكم بابعاصمة وخارجها. عن وقائع سبق الفصل فيها ملتمسا النظر في طلبه هذا.

من جهته ممثل بنك الجزائر تأسس كطرف مدني عن بضاعة تك استيرادها من طرف المتهم. قدرت قيمتها اجمالا ب 683 الف أورو، موضحا أن المتهم كان يقوم بعمليات التوطين البنكي ببنك الخليج بالعاصمة.

وأمام ماورد التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم ” ب.ع. عمارة “.