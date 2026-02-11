صاحب شركة مختصة في السيراميك أمام العدالة لمتابعته بتهم فساد

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، ملف قضية فساد طالت شركة مختصة في بيع وشراء مادة “السيراميك”، حيث التمست النيابة ضد المتهمين تسليط عقوبة 4 سنوات حبسًا نافذًا لمدير شركة مختصة في “السيراميك”، المتهم (ب.م) مع التماس نفس العقوبة للمتهم (ب.ن) رئيس مجلس الإدارة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها حسب ما دار بجلسة المحاكمة لقيام المتهمين بتوطين بنكي واقتراض مبلغ من المال من بنك الجزائر من أجل صفقة خاصة لشراء وبيع مادة “السيراميك” مع متعاملين من دولة تونس ودولة السنغال.

المتهمون وأثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة، وجّهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب وبعدم استرداد الأموال الى الوطن رغم وجود عدة اعذارات من البنك.

وبالرجوع إلى وقائع قضية الحال، تمّ التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بذات الجهة القضائية وتعود وقائعها إلى تاريخ 29 مارس 2023، بعد قيام المتهمين من بتوطين بنكي واقتراض مبلغ من المال من بنك الجزائر من أجل صفقة خاصة ببيع وشراء مادة “السيراميك” مع متعاملين من دولة تونس ودولة السينغال و قيامهم بعدم استرداد الأموال. المتهمون وأثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة، أنكروا التهم المنسوبة اليهم وصرحوا أن جميع المعاملات توقفت في فترة جائحة كورونا، مضيفين أنهم قاموا بارجاع الأموال إلى البنك بعد فترة معينة، ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم. فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.