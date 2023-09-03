صاحب “شوروم” وهمي ينصب على تاجر في صفقة سيارات فاخرة

التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، تشديد العقوبة. في حق صاحب وكالة للسياحة والأسعار المتهم الموقوف “خ.م” لمتابعته بجنحتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة. بعد ابرام صفقة بيع وشراء كم هائل من السيارات الفاخرة بالعاصمة وباتنة وصلت قيمتها ما يقارب 10 ملايير سنتيم.

وفي الجلسة كشفت مجريات المحاكمة أن المتهم محل المتابعة ” خ.م” أجرى معاملة تجارية مع الضحية “ص.م” في 27 ماي 2021. تضمنت بيع مجموعة من السيارات الفاخرة يضاهي قيمة السيارة الواحدة المليار سنتيم. وهذا بعد ايهامه بأنه صاحب معرض لكراء للسيارات. وبامكانه شراء سيارات من عنده وهو ما بث الثقة في نفس الضحية الذي زوده بمجموعة من السيارات في عملية أولى ثم ثانية فثالثة. من دون أي يقبض مجموع الأموال التي يدين بها للمتهم. وعليه قام الضحية بترسيم 3 شكاوى على مستوى مجلس قضاء العاصمة، تيبازة وباتنة، يتهم فيها المتهم بالنصب عليه وخيانة الأمانة. المتمثلة في السيارات التي لم يتمكن من استردادها عوض ثمن البيع المتفق عليه، والمقدر إجمالا بـ1 مليار و600 مليون سنتيم. في الجلسة أنكر المتهم جملة وتفصيلا نصبه على الضحية مؤكدا أن المبلغ المالي العالق بينهما لا يتعدى 20 مليون سنتيم.

كما اكد الدفاع أن موكله لم يستعمل هوية مزورة أو أدلى بسلطة وهمية خلال المعاملة التجارية التي اقامها مع شخص الضحية الذي تمكن من استرداد كل مبالغه المالية، ولم يتبق منها سوى 20 مليون سنتيم.

كما أن موكله استفاد من البراءة أمام مجلس قضاء تيبازة مؤخرا لانعدام اركان الجريمة وهو الدليل المادي، مقدما المحامي نسخة من الحكم لهيئة المجلس ملتمسا البراءة أخيرا.