صاحب صرخة “ياو عليكم” المجاهد حجاجي في ذمة الله

فارق الحياة مساء اليوم الجمعة، المجاهد حجاجي العياشي، المولود بولاية قالمة، عن عمر ناهز 90 سنة.

وشارك الفقيد في فيلم “دورية نحو الشرق”، حيث أشتهر بعبارات وصرخات القوية منها “ياو عليكم” “أو العافية” “أو البلاندي” التي كانت بمثابة الإنذار للدورية.

أين جسّد دور الحارس الفطن، متحديا بصوته وعباراته التي كانت تسمع من طرف جيش التحرير على بعد أميال أقوى جيش وإتصالات بتلك الصرخات.

ليغادر اليوم المجاهد العياشي حجاجي الحياة الدنيا من دون رجعة، تاركا في أذن الجزائريين تلك الصرخات التي لن ينساها الجزائريين.