صاحب فضيحة مباراة “الجزائر وبوركينافاسو” يعود لإدارة مباراة الخضر !

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الزامبي “جاني سيكازوي” لإدارة مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره السنغالي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان الحكم “جاني سيكازوي” قد تعرض للإيقاف من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد إتهامه بالرشوة خلال مباراة “بيرميرو أوغوستو” أمام الترجي لرياضي التونسي، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018.

وكان الحكم الزامبي وراء مهزلة تحكيمية خلال مباراة بوركينافاسو والجزائر في إطار ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

واحتسب الحكم الزامبي ركلتي جزاء لمنتخب بوركينا فاسو الذي أهدر الأولى، وأحرز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة عبر الركلة الثانية التي أثارت جدلا واسعا آنذاك.