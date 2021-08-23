صاحب فيديو التحريضي “أخرجوا شجعانكم” في الحبس

أمرت قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، اليوم، بإيداع والمدعو ريفا صاحب فيديو محرض على العنف والكراهية ضد منطقة من مناطق الجزائرالحبس المؤقت.

وحسب مصادرالنهار اونلاين تم تأجيل محاكمة صاحب الفيديو التحريضي “أخرجوا شجعانكم” إلى يوم 30 أوت2021 . في حين تم إيداعه الحبس المؤقت في القضية الأولى “خطاب الكراهية” و”الدعوة إلى العنف”.

وهذا على ان تتم محاكمته في القضية الثانية عن تهمة التحريض على جريمة السرقة ومخالفة الإخلال بالنظام العام، الذي استفاد من الإفراج المؤقت فيها.