صاحب قضية قطع الأكسجين من بلعباس الى تلمسان المدعو “نامبر وان” محل بحث من طرف العدالة

نظرت البارحة محكمة سيدي بلعباس، الفاصلة في قضايا الجنح في قضية المدعو عزيز “نامبر وان” المتهم بجريمة النصب والاحتيال.

وذلك بعد الشكوى الذي تقدم بها أحد الذين تعاملوا معه في بيع سيارة سياحية من نوع کیا پیکانتو.

“نامبر وان” الذي ذاع صيته إعلاميا في قضية شحنه الأكسجين الطبي التي كانت متوجهة من وهران الى تلمسان.

و التي تعرض طريقها محاولا تغيير وجهتها نحو سيدي بلباس وكان محلا للمتابعة في هذه القضية.

وتم إدانته وعقابه بـ 6 اشهر حبس موقوفة النفاذ . للعلم، فان محاكمته البارحة تمت في غيابه بعد أن تخلف عن حضور الجلسة التي تأجلت مرتين.

وقد اختفى عن الأنظار منذ مدة وراج أنه غادر التراب الوطني بطريقة غير شرعيةـ هذا وكانت النيابة قد التمست في حقه سنتين حبس نافذة مع إصدار أمرا بالقبض ضده.

وأجلت المحكمة الفصل في القضية والنطق بالحكم لجلسة 25 ماي الجاري.