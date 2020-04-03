صاحب مؤسسة مصغرة يصنع 8 آلاف واقي طبي معدني ضد كورونا مجانا للأطباء

قام رزیق مسعودي، صاحب مؤسسة مصغرة مدعمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكالة باتنة، بصناعة 8 آلاف واقي طبي معدني ضد كورونا للأطباء.

وحسب الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تعتبر المبادرة التطوعية فریدة من نوعها في الجزاٸر، رفقة الفریق التطوعي الذي یساهم في صناعه الواقي الطبي الموجه خصیصا للاطباء المرابطین فی مواجهة الوباء.

وأشار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أنه تم تسلیم لحد الساعة أکثر من 8 آلاف قناع.

ویجري العمل على صناعة 10 ملایین قناع تسلم مجانا.

وانطلقت الفكرة، بتطوير النموذج من القالب المصنوع بالطابعة ثلاثیة الابعاد الى تقنیة حقن البلاستيك مباشره داخل القالب المعدني والذي يسمح بإنتاج عدد كبير.