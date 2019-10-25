صاحب مؤسسة يتكفل بعائلة الام التي عرضت أبنائها للتبني بورڨلة

الشعب يضرب مثل في التكافل

تكفل احد النبلاء بعائلة المراة التي عرضت أبنائها الستة للتبني بسبب الفقر وذلك عبر منحها أجرة شهرية معتبرة مع صب اول أجرة في حسابها.

الى جانب تأمينها رفقة أبنائها والتكفل بدراستهم وكراء سكن لها مدة سنة مع تلقينها حب العمل من خلال عرض عمل ليوم في الأسبوع.

هذا وتهاطلت الاتصالات من مختلف الولايات بمجرد عرض النهار لتقرير المرأة التي أرادت التنازل عن أبنائها بسبب الفقر في صورة تظهر نبل الشعب الجزائري مع مثل هذه الحالات التي تتطلب تكافل اجتماعي

هذا في ظل صمت مطبق من طرف السلطات المحلية بولاية ورقلة حيث وجه المواطنون نداء الوزير الاول ووزيرة التضامن.

و كذا والي ورڨلة من أجل التدخل و منحهم سكن قار خاصة و ان القانون يمنح للولاة صلاحية إسكان مثل هذه الحالات.