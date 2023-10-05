صاحب محل “بيتزا” مهدد بـ 8 سنوات حبسا بعد محاولة إعتدائه على قاصر بالعاصمة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة تسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ. لشيخ في العقد السابع من العمر صاحب محل لبيع البيتزا بالعاصمة “ب.ن” بعد متابعته بالفعل المخل بالحياء على قاصر لم يكتمل 16 سنة.

تفاصيل قضية الحال انطلقت من شكوى تقدمت بها والدة الضحية ،بعد تعرض إبنها للتحرش ومحاولة الإعتداء من قبل شخص يدعى” ب.ن” شهر اوت الفارط. بعدما كان ابنها بدا يشتغل عنده من اجل كسب قوته. الا ان المتهم استدرج الضحية الطفل القاصر “ز.ل” . و طلب منه ان ينام معه في المحل لمدة يومين كاملين بحجة حراسة المحل ،بغية التعدي عليه .

من جهته أنكر المتهم خلال مثوله للمحاكمة امام محكمة سيدي امحمد في جلسة سرية التهم الموجهة له. وأكد أنه حاول مساعدة الضحية. بحكم ان والدته طلبت منه ان يوظف ابنها. و لم يكن على دراية ان الطفل قاصر .

و قام بتشغيله من اجل تعليمه صنع البيتزا. كما تمسك المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية الحراش بإنكاره للوقائع المنسوبة له. وعلى ضوء المعطيات الواردة في الجلسة التمس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة 12 أكتوبر .