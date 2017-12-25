صاحب محل قطع غيار ينصب على تاجر ويسلبه أزيد من ملياري سنتيم في وهران

عرض عليه مشروعا وهميا لإنجاز خط سكة حديدية في سيدي بلعباس

عرضت محكمة الجنح بوهران ملف نصب وإصدار صك من دون رصيد متابع به صاحب محل لبيع قطع الغيار، استولى على مبلغ يفوق مليارين و300 مليون سنتيم من تاجر مقابل إشراكه في مشروع لإنجاز السكة الحديدية بولاية سيدي بلعباس.

وقائع ملف القضية تعود إلى مطلع العام الجاري عندما تعرف الضحية الذي يمتلك مكتب أعمال وينشط في مجال كراء السيارات وبيع المساكن بالمتهم الذي يعمل تاجرا لقطع الغيار بحي إيسطو عن طريق صديق مشترك بينهما، وخلال تبادلهما أطراف الحديث كشف الأخير عن دخوله في استثمار مربح يتعلق بمشروع لإنجاز سكة حديدية بولاية سيدي بلعباس، تشرف على إنجازه مؤسسة إيطالية.

وعرض عليه الدخول في شراكة معه في الشق المتعلق بأشغال المناولة وراح يستفيض في شرح جميع تفاصيل المشروع المربح، مما حفز ضحيته لقبول العرض المغري وطلب منه تقديم مبلغ كحصة أولى لا تقل عن 900 مليون سنتيم.

وأمضى له صكا وتوجه معه إلى ولاية سيدي بلعباس لمعاينة المشروع لتمويه الضحية وتطمينه ليسلمه مبالغ أخرى وكل ممتلكاته بعدما قام ببيع مكتبه وأربع مركبات كان يستأجرها وسلمها للتاجر للانطلاق بالمشروع على أن يتم استرجاع الأموال لمدة أربعة أشهر على أقصى تقدير.

غير أن الأمور أخذت منحى آخر وظهر ضحايا آخرين تجاوز عددهم 20 ضحية، وطالبوا التاجر باسترداد أموالهم وقيدوا شكاوى لدى مصالح الشرطة، ليلقى القبض عليه ويحول للعدالة، حيث أنكر خلال جلسة محاكمته تهمة النصب.

موضحا بأنه يدينه بمبلغ 300 مليون سنتيم فقط قدم شقة للضحية تابعة لـ«عدل كناب» بحي السلام لاقتطاع الأموال العالقة بينهما، فيما أصر الطرف المدني على تصريحاته مستدلا في أقواله بشهادة الصديق المشترك بينهما، مشيرا إلى أن الشقة مرهونة ولا يمكن التصرف فيها، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة خمس سنوات في حقه