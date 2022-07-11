صاحب محل مواد غذائية يقتل زبونا بسكين تقطيع “الكاشير” في الرويبة!

تحوّل خلاف بسيط سببه كيس حليب إلى جريمة قتل بشعة ارتكبها صاحب محل للمواد الغذائية بمنطقة الرويبة شرق العاصمة، في حق زبون من أبناء الحي، حيث قام بطعنه على مستوى الصدر بواسطة سكين خاص بتقطيع الجبن و”الكاشير”، تسبب له في نزيف أودى بحياته، في حين أحيل المتهم على الحبس المؤقت بأمر من وكيل جمهورية محكمة الاختصاص.

قضية الحال التي تعود أطوارها إلى يوم الأربعاء المنصرم، حيث تلقت مصالح الأمن بلاغا عن وجود جريمة قتل في أحد أحياء مدينة الرويبة وتنقلت لعين المكان، أين تم نقل الضحية صاحب 36 سنة إلى المستشفى، في حين أحيل المتهم على التحقيق، حيث اعترف بما نسب إليه من وقائع وقام بإعادة سردها، مؤكدا بأنه يوم الوقائع تقدم إليه الضحية لمحله الخاص ببيع المواد الغذائية وطلب منه كيس حليب، ورد عليه بعد توفره، ما جعل الضحية يثور ويقوم بسبه وإهانته، جعله يدخل في مناوشات معه، ثم قام بضربه، الأمر الذي أثار البائع وجعله يدخل للمحل ويأتي بسكين خاص بتقطيع “الكاشير” والجبن ويقوم بطعن الزبون على مستوى الصدر أسقطه أرضا غارقا في دمائه، حيث قاموا بنقله للمستشفى، أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالجرح الذي يلغ عمقه 20 سنتيمترا.

الجريمة وقعت بعد خلاف بين الجاني والضحية بسبب كيس حليب

من جهته، المتهم قام بتسليم نفسه لمصالح الأمن، ومن ثمة أحيل على التحقيق، حيث أصدر وكيل جمهورية محكمة الاختصاص أمرا بإيداعه الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته.