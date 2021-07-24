قناة النهار صاحب مصنع اوكسجين يفضح البزناسية .. يجو يبكو باش نبيع لهم قرعة وكي يدوها يعاودولها البيع ب 16 مليون بقلم النهار أونلاين نشر في 24 جويلية 2021 - 22:39 شارك غرِّد 612 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964175 اقرأ أيضا أحوال البحر: بحر هادئ ودرجة حرارته ما بين 20 و24 درجة لكن الرطوبة عالية قناة النهار 06 جويلية موال من المسيلة: يخرجو 20 قنطار كروفات من البحر يبيعوها ب400ألف للكيلو والكبش يقولك غالي قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: الشيخ النوي من قلب أسواق المواشي يكشف السبب الحقيقي لإلتهاب الأسعار قناة النهار 04 جويلية محمد بن حملة: شبان الخضر يستلهمون من لاعبي الفريق الأول ومحمد لاسات ظلم رغم أنه يملك شهادات من 1986 قناة النهار 04 جويلية