صاحب مطعم “بيتزا” بالعاصمة أمام العدالة بعد تعريض حياة المواطنين للخطر

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجُنح بسيدي امحمد، تغريم صاحب مطعم لصنع البيتزا بالعاصمة “ح.ح” مبلغ 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. و هذا بعد متابعته بتهمة تعريض حياة الغير و سلامتهم الجسدية للخطر.

وذلك على خلفية العثور داخل مطعمه لبيع البيتزا وعاء بلاستيكي به لحوم فاسدة. إلى جانب العثور على زيوت فاسدة منتهية الصلاحية.

وجاء تحريك الدعوى العمومية كان سنة بعد بلاغ تلقته مصالح المختصة. بعد تنقلها لمعاينة المطعم محل الشبهة، أين تم حجز لحوم من شرائح الدجاج. ونقانق مجمدة ومخزنة فاسدة، تهمة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر.

المتهم مثل اليوم للمحاكمة أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، انكر التهمة المتابع بها وحمّل المسؤولية لصديقة الذي يعد شريكا معه في المطعم، ملتمسا من هيئة المحكمة إفادته بظروف التخفي. هذا وقد حدّد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.