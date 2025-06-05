صاحب مطعم مهدّد بالحبس بعد تعرض لاعبي فريق كرة قدم لتسمم غذائي

تابعت محكمة الشراقة اليوم الخميس، صاحب مطعم باسطاوالي بتهمة تعريض حياة الغير و سلامتهم الجسدية للخطر. وذلك على خلفية تعرض فريق كرة قدم محلي للتسمّم بعد تناول لاعبي الفريق وجبة به.

تحريك الدعوى العمومية كان سنة 2023 بعد بلاغ تلقته غرفة العمليات لأمن ولاية الجزائر من مستشفى عمومي بخصوص استقبال لاعبي فريق كرة قدم لمصلحة الإستعجالات. عقب تعرضهم لتسمم غذائي بعد تناولها وجبة غذائية بمطعم يقع بشارع قاسمي علي ومملوك لشخص يدعى”ف.ع”. وعليه تنقلت فرقة مختصة لمعاينة مطعم محل الشبهة، أين تم حجز لحوم من شرائح الدجاج، ونقانق مجمدة ومخزنة. وتبين بعد إجراء الخبرة المخبرية أنها كانت وراء تسمم اللاعبين. وعليه تم توجيه تهمة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر.

المتهم مثل اليوم للمحاكمة، وكشف أن له خبرة في مجال تسيير المطاعم تفوق 20 سنة. ولم يسبق له أن وقع أمر مماثل يتعلق بالتسمم الغذائي. وحاول استبعاد أن يكون الوجبة التي تناولها اللاعبين بمطعم وراء التسمم الذي وقع لهم.

دفاع المتهم نوهت إلى أن الملف جاء خال من تصريح أي لاعب وقع ضحية التسمم الغذائي. ولا حتى شهادة طبية تثبت العجز، وأكدت أن الملف جاء خال من اي دليل يدين موكله وطالب بافادة موكله بالبراءة.

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور