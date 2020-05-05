صادرات أمريكا من النفط تنخفض لمستوى قياسي إلى 3.56 مليون برميل يوميا

إنخفضت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام لمستوى قياسي لتصل إلى 3.56 مليون برميل في اليوم.

أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن مكتب تعداد الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء نقلا عن وكالة رويترز، أن صادرات البلاد من النفط الخام هبطت إلى نحو 3.56 مليون برميل يوميا في مارس من مستوى قياسي شهري بلغ 3.71 مليون برميل يوميا شهر فيفري المنصرم.

وأفاد ذات المصدر أن صادرات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت منذ إلغاء حظر على التصدير في أواخر 2015، ووصلت الشحنات إلى أكثر من 30 دولة شهر مارس.