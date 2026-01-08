صادرات الجزائر خارج المحروقات تجاوزت 4.3 مليار دولار

تجاوزت قيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المنقضية 2025. أي بزيادة قدرها 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024.

وحسبما أفاد به اليوم الخميس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق في عرض قدمه خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني. جرت برئاسة سميرة برهوم رئيسة اللجنة، أن النتائج المسجلة في مجال الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة المذكورة “أحسن بكثير مما كانت عليه في نفس الفترة من السنتين الماضيتين”.

ولدى استعراضه للتطور الشهري للصادرات خارج المحروقات في السنة الماضية، أفاد ط رزيق بأنها شهدت مسارا تصاعديا وتحسنا تدريجيا. حيث انتقلت من 296 مليون دولار في جانفي (-12 بالمائة مقارنة بجانفي 2024). إلى 452 مليون دولار في أكتوبر الماضي (+42 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من 2024).

واحتل شهر جويلية الصدارة من حيث أكثر أشهر تصديرا خارج المحروقات في هذه الفترة ب 490 مليون دولار. بزيادة قدرها 74 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من 2024.