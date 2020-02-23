صادرات الجزائر من الإسمنت تتجاوز الـ 60 مليون دولار في 2019

عرفت الصادرات الجزائرية من مادة الإسمنت 60 مليون دولار في سنة 2019، مسجلة بذلك إرتفاعا بأكثر من 141 بالمائة مقارنة بسنة 2018.

وشهدت صادرات الإسمنت المائي أي الكلينكر تحسنا بإنتقالها من 25.16 مليون دولار إلى 60.68 مليون دولار سنة 2019 حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتسعى الجزائر إلى رفع صادراتها من هذه المادة إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حسب توقعات وزارة الصناعة والمناجم.

وحسب ذات المصدر إمكانية بلوغ إنتاج الإسمنت ما بين 10 إلى 15 مليون طن وهو مايسمح برفعها إلى 500 مليون دولار.

وتشير التوقعات لسنة 2020 إلى أن طاقة الإنتاج الوطني تقدر بـ40.6 مليون موزعة بين المجمع العمومي الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا.

أما بخصوص مجمع لافارج هولسيم الجزائر فتشير التوقعات إلى بلوغ 11.1 مليون طن واقي المتعاملين الخواص فيتوقع أن تصل 9.5 مليون طن.