صادرات الجزائر نحو اثيوبيا محل تباحث بين جلاب والسفير الإثيوبي

استقبل وزير التجارة سعيد جلاب، السفير الإثيوبي بالجزائر أمين عبد القادر، استعرضا من خلال اللقاء التعاون والمبادلات التجارية بين البلدين.

وأفاد بيان الوزارة صدر اليوم الإثنين، أن اللقاء بين الجانبان ركز أكثر على الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو إثيوبيا.

وأوضح ذات المصدر، أن وزير التجارة ذكر بعلاقات الصداقة والتعاون الممتازة بين البلدين، كما بحث مع سفير إثيوبيا السبل و

الوسائل الكفيلة بتعزيز و تطوير التعاون الاقتصادي و المبادلات التجارية بين الجزائر و إثيوبيا سيما الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو إثيوبيا.

من جانبه، أعرب السفير الإثيوبي عن ارتياحه لعلاقات الصداقة و التعاون بين البلدين معبرا عن إرادة بلاده في تعزيز تلك الروابط بشكل أكبر.

وخلص بيان وزارة التجارة إلى أن الجانبين ركزا على أهمية تعزيز اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإثيوبيين.

فضلا عن تنظيم معارض وتظاهرات اقتصادية تسمح لهم ببحث فرص الشراكة والاستثمار في مختلف الميادين.