صادرات سوناطراك بلغت أكثر من 33 مليار دولار خلال 2017

عرضت الشركة الوطنية للمحروقات اليوم حصيلتها الإجمالية لسنة 2017، من الصادرات التي حققتها، ومخططها الإستراتيجي الجديد خلال 2020-2030.

وحققت “سوناطراك” سنة 2017، رقم أعمال في التصدير يفوق 33 مليار دولار مقابل أكثر من 27 مليار دولار سنة 2016 .

وهو الرقم الذي يكشف تحسن المؤسسة مقارنة بسنة 2016 ، باعتبار أن الإنتاج الأولي زاد بنسبة %2 منتقلا إلى 197 مليون طن مقابل بترول.

و هذا بالرغم من تراجع إنتاج البترول الخام الذي يعود أساسا إلى تطبيق اتفاق منظمة البلدان المنتجة للبترول بتاريخ 30 نوفمبر 2016 .

و الذي التزم بموجبه الأعضاء بتقليص إنتاجهم من أجل استقرار سعر الخام.

و بخصوص الصادرات، سجل المجمع البترولي خلال سنة 2017 تراجعا بنسبة 2 بالمائة من حيث الحجم مقارنة بسنة 2016 .

فيما ارتفعت الصادرات ارتفعت بنسبة 19% من حيث القيمة بفضل ارتفاع سعر “صحراء برانت” .