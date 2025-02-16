صادرات مجمع سونلغاز تجاوزت الـ268 مليون يورو خلال سنة 2024

حقق مجمع سونلغاز رقما قياسيا بقيمة صادرات بلغت أكثر من 268 مليون يورو في سنة 2024، حسب بيان للمجمع.

وجاء في البيان، أنه “في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية للخروج تدريجيا من التبعية لريع المحروقات ، من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وتثمينا للمنتوج الوطني المصنع محليا بغرض ادماج نموذج اقتصادي جديد يقوم على خلق القيمة المضافة ، تميز أداء سونلغاز في سنة 2024 بتحقيق رقم قياسي جديد في مجال التصدير حيث بلغت عائدات الصادرات أكثر من 268 مليون يورو مقارنة ب 219 مليون يورو سنة 2023 أي بنسبة زيادة تقدر ب 22% .

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الصادرات مست المجالات التالية:

. تصدير الكهرباء

. تصدير المعدات الكهربائية والغازية المصنعة محليا

. تأهيل معدات الكهرباء والغاز . خدمات التكوين في مجال الكهرباء

وأكدت سونلغاز أن هذه الأرقام تجسد التزامها بالمساهمة بفعالية في رفع نسب الإدماج الوطني من أجل خفض فاتورة الاستيراد و هو ما يعد محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وسبيلا رئيسا لتنويع مصادر العملة الصعبة.

كما يعكس هذا التوجه الإرادة القوية لدى مجمع سونلغاز للتوسع في الأسواق الدولية من خلال تعزيز قدراته الإنتاجية وخبراته في شتى المجالات ذات الصلة بقطاع الكهرباء و الغاز و هو ما يندرج في صميم استراتيجيته آفاق 2035.