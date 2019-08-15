صادرت أمها أجهزتها فغردت من الثلاجة!!

استخدمت فتاة أمريكية، الثلاجة الذكية، في التغريد على تويتر، والتواصل مع العالم الخارجي، بعدما صادرت والدتها جميع أجهزتها.

وحسب موقع “الجزيرة نت”، أخذت والدة المراهقة “دورثي”، هاتفها الأيفون، وأجهزة إلكترونية أخرى لها، لمنعها من التغريد.

وصادرت الأم أجهزة إبنتها، كنوع من العقاب، بعدما كادت أن تتسبب في حرق الطعام.

لكن الفتاة لم تستسلم، واستخدمت ثلاجة المنزل من نوع “إل جي”، وأرسلت رسالة استحوذت على قلوب الكثيرين.

وكتبت دورثي في تغريدتها: “لا أعلم إن كانت هذه التغريدة سوف تنجح، أنا أتحدث من خلال الثلاجة هذه المرة، أمي صادرت جميع الإلكترونيات مرة أخرى”.

وقام كل من حساب “تويتر” و”إل جي” بدعم الفتاة بإعادة تغريدتها، وإنشاء وسم “freeDorothy”.

وعاودت الفتاة التغريد، وشكرت “تويتر”، والجميع على مساندتها، ووعدت بشكرهم بطريقة أفضل، عند استعادة أجهزتها.

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again. — dorothy 🏹 (@thankunext327) August 8, 2019