صادقة في الأربعين زوجة لإبراهيم

من غليزان، منحنا لإبراهيم فرصة أن يتخذ لنفسه فرصة تمكنه من العثور على نصفه الثاني المتمثّل في زوجة صالحة .

رجل يشغل منصب إطار في الدولة، عانق الربيع الـ 51من عمره، مطلّق بأبناء في رعاية والدتهم، صاحب سكن خاص ومنصب مرموق.

متفتّح وحنون، له من الأخلاق ما يجعله ذو مكانة بين معارفه، يريد إبراهيم أن تكون له فرصة مع زوجة صادقة تنحدر من إحدى ولايات الغرب أو الوسط.

سنها لا يتجاوز42 سنة، شرطه أن تكون عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو يعدها بأن تكون معززة مكرمة في كنفه.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135682

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